Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
Haftanın kapanış maçı Vodafone Park'ta saat 21.45'te başladı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
Beşiktaş 12. dakikada Muleka'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alıyor.
Ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Vodafone Park.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç.
Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke.