Haftanın kapanış maçı Vodafone Park'ta saat 21.45'te başladı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Beşiktaş 12. dakikada Muleka'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç.

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke.