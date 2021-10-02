Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan Beşiktaş, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

Beşiktaş'ta 8 eksik... 3 isim dönüyor

Beşiktaş'ta, zorlu mücadele öncesinde eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor.

Sakatlığı bulunan Ghezzal, N'Koudou, Mehmet Topal, Larin, Atiba, Pjanic ve Welinton ile karantina süreci devam eden Montero; Demir Grup Sivasspor'a karşı görev yapamayacak.

Takımla çalışmalara başlayan ve maç kadrosuna dahil edilen Necip Uysal, Vida ve Teixeira, Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Demir Grup Sivasspor'da ise sakatlığı bulunan Appindangoye, mücadelede forma giyemeyecek.