Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde son mağlubiyetini Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybederek yaşayan ev sahibi Sivasspor 12 haftadır yenilgi yaşamıyor.

Bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Sivasspor topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve MKE Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Beşiktaş 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Zirve yarışında sarı-lacivertlilerin maç oynamadan bay geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor.

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