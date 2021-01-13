Vodafone Park'ta oynanacn karşılaşma saat 20.45'te başladı ve ATV'den naklen yayınlanıyor. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanandı. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Ev sahibi Beşiktaş, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Siyah-beyazlılar, Mislicom 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Stjepan Tomas yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 4. turda Uşakspor'u 6-0, 5. turda da Eskişehirspor'u 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Nsakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Aboubakar.

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Emir, Selim, Alberk, Yasin, Donsah, Fernando, Michalak, Doğan, Kemal.