Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

Ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kayıplarının ardından oynadığı Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanarak 70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor.

MKE Ankaragücü ligde oynadığı 32 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile topladığı 36 puanla averajla 13. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisi teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdüğü iyi futbol ve çıkışını İstanbul'da Beşiktaş'a karşı da sergileyerek bu maçtan da puan ya da puanlar almayı, ligdeki durumunu garantilemeyi hedefliyor.

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