Beşiktaş'ın rakibi Lugano

Tüpraş Stadı'nda saat 19.45'te başlayan karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetiyor.

Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, Avrupa'da 238. kez sahaya çıktı. Rakiplerine 90 maçta üstünlük kuran temsilcimiz, 48 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 314 kez fileleri havalandıran siyah beyazlılar, kalesinde 352 gol gördü.

Lugano da Konferans Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Bodo Glimt ile 0-0 berabere kaldı. İsviçre Ligi'nde 3. sırada olan Lugano, 8 haftada 5 galibiyet 3 mağlubiyet yaşadı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: David Fuxman, Omer Barbiro, Rostislav Talis.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar.

Lugano: Saipi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani.