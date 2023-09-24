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Spor
24.09.2023 16:55

Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mondihome Kayserispor'u ağırlıyor.

Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor
[Fotograf: AA]

Beşiktaş Park'ta saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Trabzonspor'dan alan siyah beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor.

Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal bu sezon ilk kez 11'de
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal bu sezon ilk kez 11'de

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturmak istedi. Kayserispor savunmasından seken topu Ghezzal önünde buldu. Cezayirli oyuncunun rakibindensıyrılıp ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'tan döndü.

21. dakikada Eric Bailly'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasına ortaladı. Bailly'nin altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının biraz gerisinden kullandığı serbest vuruşta top baraja takıldı. Cezayirli oyuncunun dönen topa yaptığı sert vuruş sonrası meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+3 Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Cenk Tosun kafayla topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar.

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Mane, Thiam.

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