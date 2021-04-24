Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor.
Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Beşiktaş Kayserispor Süper Lig
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