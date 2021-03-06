Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Beşiktaş'ın rakibi Gaziantep FK
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor.
Ligin 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 57 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK ise 11 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi ve 43 puanla sıralamanın 7'inci basamağında bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Olkowski, Miranda, Kenan, Güray, Rashid, Maxim, Vetrih, Dicko.
Etiketler: Beşiktaş Gaziantep FK Süper Lig
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