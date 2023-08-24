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Spor
TRT HABER / AA 24.08.2023 20:00

Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev
[Fotograf: AA]

Dinamo Kiev ile Beşiktaş, Giuleşti Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetti.

GOL - Aboubakar'ın 40. dakikda penaltıdan attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti.


GOL - Dinamo Kiev 60. dakikada Shaparenko ile eşitliği sağladı.

GOL - Colley, Beşiktaş'ın yeniden öne geçirdi. 2-1

GOL - Voloshyn Dinamo Kiev'in ikinci golünü kaydetti. 2-2.

Beşiktaş bu sezon Avrupa'da çıktığı 4 maçta da rakiplerine üstünlük kurdu. Siyah beyazlılar, hem Arnavutluk ekibi Tiran'ı, hem de Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi kayıpsız geçti.

Rakip Dinamo Kiev ise üçüncü ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi Aris'i eledi.

Karşılaşmanın rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Beşiktaş ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Shaparenko'nun paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Vanat'ın ceza saha dışından çektiği şutta top az farkla auta gitti.

20. dakikada Aboubakar orta sahadan kaptığı topla hücuma kalkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Onur Bulut'a bıraktı. Onur'un ortasında Aboubakar'ın topukla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci son anda müdahale ederken, seken topu Salih Uçan tamamlasa da pozisyon autla neticelendi.

34. dakikada Tymchyk'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Vanat'ın şutunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

PENALTI - 38. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Muleka'nın kafa vuruşunda top Tymchyk'in eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 40. dakikada topun başına geçen Aboubakar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Rapid Giuleşti

Hakemler: Darren England, Simon Bennett, Daniel Robathan

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalskiy, Vanat

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

Gol: Dk. 40 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş)

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