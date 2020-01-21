Spor
Beşiktaş'ın rakibi B.B Erzurumspor21 Ocak 2020 Salı 16:51 - Son Güncelleme
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında 22 Ocak Çarşamba günü TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.
[Grafik: TRT HABER]
Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek.
Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.
Siyah-beyazlılar çıkış peşinde
Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Anagold24 Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplam 19 gol yedi.
Kaynak: AA