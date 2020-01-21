Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek.

Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.

Siyah-beyazlılar çıkış peşinde

Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Anagold24 Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplam 19 gol yedi.

Kaynak: AA