Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

Maçın 11'leri

Altay: Mateusz Lis, Mohammad Naderi, Eric Björkander, Murat Akça, Cebrail Karayel, Serge Arnaud Aka, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Erhan Çelenk, Leandro Kappel, Daouda Bamba.

Beşiktaş: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Kenan Karaman.

Ligin ilk 2 haftasında Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor'a yenilen Altay, son 2 haftada Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kayıpsız geçti.

Süper Lig'de 7. hafta müsabakaları öncesi 12 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada bulunan Altay, ilk 6 haftada 12 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.

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Beşiktaş’ta 11 isim yok

Sakatlıkları devam eden; Domagoj Vida, Welinton, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Michy Batshuayi takımdaki yerini alamayacak. Francisco Montero, üst solunum enfeksiyonu Valentin Rosier ise kart cezalısı olması nedeniyle Altay karşısında görev yapamayacak.

Sakatlığını atlatan Umut Meraş ise teknik direktör Sergen Yalçın'dan şans bekleyecek.

Öte yandan siyah-beyazlı ekip, U-19 takımından Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar'ı kadroya dahil etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşması öncesi zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı ekip, Altay karşısında moral arayacak.

Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile yaptığı maçta 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan 3-3 berabere ayrıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken, son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Altay 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 12 puan elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Süper Lig'deki 3. deplasman maçına çıkacak. Sezonun ilk dış saha mücadelesinde Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.