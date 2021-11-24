Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

Bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybeden temsilcimiz, sahadan iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Dördüncü maçlar sonunda Ajax, 12 puanla lider durumda bulunuyor.

Gruptan çıkmayı garantileyen Hollanda ekibini, 6'şar puanla Borussia Dortmund ile Sporting takip ediyor. Puanı olmayan Beşiktaş ise son sırada yer alıyor.

Siyah beyazlılarda Sporting deplasmanında kırmızı kart gören Josef de Souza, Ajax maçında takımındaki yerini alamayacak.

Kadro dışı bırakılan N'Sakala ile UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Güven Yalçın da görev yapamayacak.

Ajax ise İstanbul'da sahaya Devler Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdürmek için çıkacak. Hollanda temsilcisinde Edson Alvarez cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Grupta oynanacak diğer maçta Sporting ile Borussia Dortmund, Portekiz'de kozlarını paylaşacak.