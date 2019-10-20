Spor
Beşiktaş'ın olağanüstü kongresinde oylar sayılıyor20 Ekim 2019 Pazar 19:53 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 19:52
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayılmaya başlandı.
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda üyelerin oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Oy verme işleminin ardından sayıma geçildi.
Sayım işlemi sürerken, ilk 4 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 952 oya ulaşırken, Serdal Adalı 641 ve Hürser Tekinoktay 85 oy aldı.
Kaynak: AA
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