Beşiktaş'ın kupadaki rakibi B.B ErzurumsporHaber Giriş:
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor.
Vodafone Park'ta 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetiyor.
1. dakikada Oltan Karakullukçu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 öne geçirdi.
Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.
Siyah-beyazlılar çıkış peşinde
Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Anagold24 Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplam 19 gol yedi.
MAÇIN 11'LERİ
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Roco, Caner, N'Koudou, Elneny, Oğuzhan, Diaby, Ljajic, Umut
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: Kayacan, Mehmet Murat, Osman, Hasan Hatioğlu, Mücahit, Batuhan, Mahamadou Ba, İbrahim, Rashad Muhammed, Oltan, Hasan Ayaroğlu.
Kaynak: AA