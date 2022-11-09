Beşiktaş'ın kupadaki konuğu Serik Belediyespor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor.
Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak.
Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı.
Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Montero, Welinton, Tayfur Bingöl, Dele Alli, Atiba, Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Oğuzhan Akgün, Muleka.
Serik Belediyespor: Mehmet Doğan, Fırat Arıkan, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Doğan, İsmet Benli, Mehmet Demirözü, Sergen Yatağan, Sebahattin Usta, Hasan Ali Adıgüzel, Burak Göksel, Muhammet Akpınar.
Goller: Dk. 5 Redmond, Dk. 9 Muleka (Beşiktaş)