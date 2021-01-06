Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın konuğu Rizespor
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor
Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 10 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 31 puan topladı.
Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puan elde etti.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den takip edebilirsiniz...
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Josef, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda.
Etiketler: Beşiktaş Süper Lig Çaykur Rizespor
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