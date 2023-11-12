Beşiktaş'ın konuğu RAMS Başakşehir

Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 3 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip ise 9 puanla haftaya 18. sırada girdi.

Rıza Çalımbay 18 sene sonra Beşiktaş'ın başında maça çıkıyor.

Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, yarınki mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sağ taraftan Hadziahmetovic’in paslaşarak kullandığı köşe atışında topla buluşan Rebic pasını Hadziahmetovic’e aktardı. Bu oyuncunun sol taraftan yaptığı ortada, ceza sahası sol çaprazında Necip Uysal’ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada hızlı kullanılan taç atışında topla buluşan Hadziahmetovic sol taraftan ceza sahası girip verdiği pasta ceza yayı sol tarafından Fernandes’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+5. dakikada Salih Uçan’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rosier’in rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Volkan Babacan’da kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Bakhtiyor, Gedson, Salih, Rebic, Muleka.

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Emirhan, Berkay, Dennis, Serdar, Piatek.

Sarı kartlar: Rebic (Beşiktaş), Opoku (Başakşehir)

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan, Süleyman Özay