Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta, bugün saat 19:00'da başlayacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak.

Zorlu mücadeleyi, TRT Radyo 1 ve trtspor.com.tr'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

Kartal yeniden kazanmak istiyor

Ligin ilk yarısını zirvede bitirdikten sonra, ikinci yarıya Trabzonspor mağlubiyeti ve Fraport TAV Antalyaspor beraberliği ile başlayan Beşiktaş, kötü gidişe son vererek yeniden galip gelmeyi hedefliyor.

Bu sezon ikinci, üçüncü ve dördüncü haftada arka arkaya yaşadığı puan kayıplarının ardından ilk kez üst üste iki lig maçını galibiyetsiz kapatan Sergen Yalçın'ın ekibi, Aytemiz Alanyaspor'un ardından Süper Lig'de sahasında en çok puan toplayan takım konumunda.

Konyaspor'un üç puan özlemi

Süper Lig'de son olarak Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, o günden bu yana 5 maçtır galibiyete hasret kaldı. Bu süreçte Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor'a mağlup olan yeşil-beyazlılar, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Vodafone Park'ta alacağı üç puanla moral bulmak isteyen İttifak Holding Konyaspor, düşme hattının üç puan ve üç basamak üstünde konumlanıyor.

Beşiktaş'ta eksikler orta sahada

Siyah-beyazlı ekipte, sarı kart cezalısı Bernard Mensah ve kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz, zorlu mücadelede forma giyemeyecekler. Sakatlığı devam eden Rıdvan Yılmaz ile Gökhan Töre'nin de maç kadrosunda olmaları beklenmiyor.

Beşiktaş'ta, kart sınırındaki Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal, sarı kart görmeleri halinde Gençlerbirliği deplasmanında sahada olamayacaklar.

Konyaspor'da dört oyuncu sınırda

İttifak Holding Konyaspor'da, zorlu deplasman öncesi Marko Jevtovic, Artem Kravets, Sokol Cikalleshi ve Adil Demirbağ, kart sınırında yer alıyor.

Yeşil-beyazlı ekipte uzun süredir sakat konumdaki Volkan Fındıklı, Alper Uludağ ve Mario Anicic'in yanında, Adil Demirbağ da son iki maçı kaçırmıştı.