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Spor
İHA 17.10.2023 12:06

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki en büyük kozu Aboubakar

Bu sezon Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı toplam 16 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergileyen Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında da takımının en büyük kozu olacak.

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki en büyük kozu Aboubakar
[Fotograf: İHA]

Ligde oynadığı son 4 müsabakada rakip fileleri havalandırmayı başaran Aboubakar, sarı-kırmızılı ağları da sarsmak istiyor.

Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet. Teknik Direktör Şenol Güneş'in istifası ve Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimin olağanüstü seçim kararı alması sonrası hareketli günler yaşayan siyah-beyazlılar, deplasmanda alınacak 3 puanla morallenmek istiyor.

Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından seçime kadar takımın başında kalması kararlaştırılan Teknik Sorumlu Burak Yılmaz da milli aradan önce elde ettiği İstanbulspor galibiyetini, Galatasaray'ı yenerek taçlandırmak istiyor.

Aboubakar'a teknik heyetin güveni tam

Aboubakar'a güven tam Hem Süper Lig hem de Avrupa Konferans Ligi'nde attığı gollerle siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunan Aboubakar'a, Galatasaray karşısında da teknik heyetin güveni tam.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 maçın tamamında forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun 4 gol, 1 de asisti var. Ligde gol perdesini 6. haftada 2-1 kazanılan Kayserispor mücadelesiyle açan Aboubakar, bu maçta sonra 3. hafta erteleme karşılaşmasında dış sahada Adana Demirspor'a 4-2 kaybedilen müsabakada 1 gol attı.

Kamerunlu futbolcu, 7. haftada 2-0 kazanılan Konyaspor ve bir sonraki hafta yine 2-0 galip gelinen İstanbulspor maçlarında da 1'er gol kaydetti. Bu süreçte Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında Kartal'ın, Beşiktaş Stadyumu'nda 3-2 yenildiği Lugano karşılaşmasını da boş geçmeyen ve İsviçre temsilcisine karşı 2 gol sevinci yaşayan Aboubakar, son 5 maçta 6 gole imza atarak yükselen grafiğini sürdürdü.

Galatasaray'a ilk golünü geçen sezon attı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a karşı ilk golünü de geçen sezon kaydetti. Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş'ın, evinde Cimbom’u 3-1 yendiği maçta son golü atan Aboubakar, böylelikle siyah-beyazlılarla, sarı-kırmızılı ağları ilk kez sarsmıştı.

Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray’a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.

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