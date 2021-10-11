Beşiktaş'ı, milli maçlar sonrasında zorlu bir fikstür bekliyor. Siyah beyazlılar; 23 günde 2 derbi, 2 de Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkacak.

Sergen Yalçın ve öğrencilerini bekleyen ilk sınav, Medipol Başakşehir. Siyah beyazlıların 15 Ekim'de başlayacağı kritik fikstürü, 6 Kasım'da Trabzonspor mücadelesi ile son bulacak.

Beşiktaş'ı, 23 günlük süreçte 2 Sporting Lizbon karşılaşması bekliyor. Siyah beyazlılar, Portekizli rakibi ile 19 Ekim'de Vodafone Park'ta, 3 Kasım'da ise deplasmanda mücadele edecek.

Bu 6 maçlık süreçte Beşiktaş, Galatasaray ile de karşılaşacak. Siyah beyazlılar, ezeli rakibini 25 Ekim'de konuk edecek.

Sakat oyunculardan iyi haber

Beşiktaş'a, bu zorlu viraja girmeden önce sakatlığı bulunan oyunculardan güzel haberler geliyor. Rachid Ghezzal, Welinton, Necip Uysal ve Alex Teixeira’nın sakatlıkları tamamen geçti.

Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, tedavileri biten diğer isimler. Francisco Montero da karantinadan çıktı.

Miralem Pijanic ve Mehmet Topal'ın tedavi sürecinde ise sona gelindi. İki futbolcu kontrollerinden sonra durumlarının iyi olması halinde takımla birlikte antrenmanlara başlayabilir.

Kevın N’Koudou’nun ise sakatlığı devam ediyor. Tedavisinin 1 hafta daha sürmesi beklenen Fransız oyuncunun durumu, Galatasaray derbisi öncesinde netleşecek.

Elinden ameliyat geçiren Kenan Karaman ise Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.