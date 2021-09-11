Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş, 4. hafta öncesi averajla 3. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti.

Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.

Önemli anlar:

2. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Vida'nın şutunda, meşin yuvarlak altıpasta savunma yapan Ndong'dan döndü.

7. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Pjanic'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

10. dakikada Beşiktaş farkı 2'e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou'nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 2-0.

25. dakikada Teixeira'nın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu güçlükle üstten kornere çeldi.

44. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal'ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex, Ghezzal, N'koudou, Batshuayi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdülsamed, Semih, Wallace, Sadık, Mustafa, Aabid, Ndong, Jospin, Haddadi, Kubilay, Adem.

Salih, Umut, Atiba ve Larin yok

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemiyor. Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısının başında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen ve kariyerinin ilk kırmızı kartını göre Salih, mücadelede takımını yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti.

Beşiktaş’ta Kanada Milli Takımı’ndan geç dönen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin ise Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı..

Yeni Malatyaspor'da 4 eksik

Konuk ekipte ise sakatlıkları süren Ertaç Özbir, Karim Hafez, Buğra Çağıran ve Tetteh forma giymedi.

Beşiktaş, rekabetteki 8 maçın 6'sını kazandı

İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

2017 yılında Malatya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne kadar 8 maç yapılan rekabette siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor, rekabetteki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.