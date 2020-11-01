Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti.
Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.
Stat: Vodafone Park.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey.
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Rosier, Nsakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Ahmed, Cueva, Tetteh, Kubilay.
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