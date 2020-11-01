Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti.

Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey.

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Rosier, Nsakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Ahmed, Cueva, Tetteh, Kubilay.