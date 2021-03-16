Vodafone Park'ta saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazandı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi Gökhan Töre ile Cenk Tosun'un sakatlığı bulunuyor.

10 yıldır kupaya hasret

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı.

2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Başakşehir cephesinde son durum

Ligde zor günler geçiren Medipol Başakşehir de Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Sakatlıkları süren Caicara, Bolingoli, Fernandes, Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

Turuncu lacivertliler, Turgutluspor, Tuzlaspor ve Fenerbahçe'yi geçerek adını yarı finale yazdırmıştı.