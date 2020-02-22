Beşiktaş Trabzonspor'u konuk ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
5. dakikada Sörloth Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Norveçli golcü ligde 18. golünü attı. 0-1
Ligde 22 karşılaşmadan 36 puan toplayan Beşiktaş, bir maç eksiğiyle 8 puan önünde bulunan Trabzonspor’u yenerek zirve umutlarını gelecek haftalara taşımaya çalışacak.
Trabzonspor ise ligde 21 karşılaşmadan 44 puan toplayarak maç eksiği ile ikinci sırada yer alıyor.
Bordo mavili ekip, bu zorlu mücadeleyi kazanarak Demir Grup Sivasspor'dan liderliği yeniden almak istiyor.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-1 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL-TRAZONSPOR ÖNE GEÇTİ 5. dakikada orta sahada Atiba Hutchinson'dan topu kapan Badou Ndiaye hızla ilerleyerek pasını sol kanattan ilerleyen Alexander Sörloth'a verdi. Alexander Sörloth ceza alanına girer girmez sol çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Loris Karius'un yanından uzak köşede ağlarla buluşturdu. 0-1
Stat: Vodafone Park
Hakem: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Sosa, Badu Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth.
Gol: Dk. 5 Sörloth (Trabzonspor)