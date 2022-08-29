Haftanın kapanış maçı, Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, N'Kouodu, Weghorst.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Apindangoye, Uğur, Keita, Ulvestad, Charisis, N'Jie, Max Gradel, Leke James.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...