Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Beşiktaş Sivasspor'u konuk edecek
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Haftanın kapanış maçı, Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alıyor.
Ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, N'Kouodu, Weghorst.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Apindangoye, Uğur, Keita, Ulvestad, Charisis, N'Jie, Max Gradel, Leke James.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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