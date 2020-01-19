Beşiktaş Sivasspor'u ağırlıyor19 Ocak 2020 Pazar 19:00 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 19:14
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor ile karşı karşı geliyor.
7. dakikada Demir Grup Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt serbest vuruştan attığı golle takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.
Sezonun ilk maçında Sivas deplasmanından 3-0 mağlubiyetle dönen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası topladığı 30 puanla 5. sırada bitirdi.
Teknik direktörlüğünü Rıza Çalımbay'ın yaptığı Sivasspor ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 37 puanla ilk devreyi lider kapattı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, N'Koudou, Elneny, Atiba, Caner, Ljajic, Burak.
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Marcelo, Fatih, Hakan, Ziya, Emre, Erdoğan, Yatabare
Gol: Dk. 7 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)
Kaynak: AA