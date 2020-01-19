Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor ile karşı karşı geliyor.

7. dakikada Demir Grup Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt serbest vuruştan attığı golle takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.

Sezonun ilk maçında Sivas deplasmanından 3-0 mağlubiyetle dönen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası topladığı 30 puanla 5. sırada bitirdi.

Teknik direktörlüğünü Rıza Çalımbay'ın yaptığı Sivasspor ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 37 puanla ilk devreyi lider kapattı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, N'Koudou, Elneny, Atiba, Caner, Ljajic, Burak.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Marcelo, Fatih, Hakan, Ziya, Emre, Erdoğan, Yatabare

Gol: Dk. 7 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Kaynak: AA