Beşiktaş Samsunspor deplasmanında

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
Siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla 5. sırada girdi.
Ligde çıktığı 12 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Yılport Samsunspor ise 8 puanla 19. basamakta yer aldı.
Deplasmanda istediği sonuçları alamıyor
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.
Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.
"Kara Kartal" deplasmanda sadece VavaCars Fatih Karagümrük ile TÜMOSAN Konyaspor'a üstünlük kurmayı başardı.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Soner, Taylan, Ait Bennasser, Emre Kılınç, Holse, Ntcham, Mouandilmadji.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta