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Spor
TRT HABER/AA 26.11.2023 15:48

Beşiktaş Samsunspor deplasmanında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor.

Beşiktaş Samsunspor deplasmanında

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Beşiktaş Samsunspor deplasmanında

Siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla 5. sırada girdi.

Ligde çıktığı 12 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Yılport Samsunspor ise 8 puanla 19. basamakta yer aldı.

Deplasmanda istediği sonuçları alamıyor

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.

"Kara Kartal" deplasmanda sadece VavaCars Fatih Karagümrük ile TÜMOSAN Konyaspor'a üstünlük kurmayı başardı.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Soner, Taylan, Ait Bennasser, Emre Kılınç, Holse, Ntcham, Mouandilmadji.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

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