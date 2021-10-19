Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet peşinde
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında bugün Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.
İki takımın da galibiyeti yok
Siyah-beyazlı takım, C Grubu'ndaki iki maçında galibiyet sevinci yaşayamadı, puan alamadı.
Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı.
Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.
Sergen Yalçın Beşiktaş ile Avrupa'da ilk galibiyetini istiyor
Siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte henüz Avrupa galibiyeti sevinci yaşayamadı.
Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 4 maçta bir beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti.
İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi.
Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezon 2 Şampiyonlar Ligi maçını da mağlubiyetle tamamladı. C Grubu'ndaki ilk maçta Borussia Dortmund'a İstanbul'da 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, Ajax'a da 2-0 yenildi.
Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa kupasında 3 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi.
Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Nunes, Vinagre, Sarabia, Gonçalves, Paulinho.