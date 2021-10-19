Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

İki takımın da galibiyeti yok

Siyah-beyazlı takım, C Grubu'ndaki iki maçında galibiyet sevinci yaşayamadı, puan alamadı.

Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı.

Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

Sergen Yalçın Beşiktaş ile Avrupa'da ilk galibiyetini istiyor

Siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte henüz Avrupa galibiyeti sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 4 maçta bir beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti.

İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi.

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezon 2 Şampiyonlar Ligi maçını da mağlubiyetle tamamladı. C Grubu'ndaki ilk maçta Borussia Dortmund'a İstanbul'da 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, Ajax'a da 2-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa kupasında 3 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi.

Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Nunes, Vinagre, Sarabia, Gonçalves, Paulinho.