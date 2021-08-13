Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayn mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Beşiktaş, hazırlık döneminde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor'la özel maç yaptı. Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, Nkoudu, Kenan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan; Baiano, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel; Dabo, Djokovic, Ronaldo; Alper Potuk, Remy, Sabo.