Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Rizespor'u ağırlıyor
Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayn mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Beşiktaş, hazırlık döneminde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor'la özel maç yaptı. Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, Nkoudu, Kenan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan; Baiano, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel; Dabo, Djokovic, Ronaldo; Alper Potuk, Remy, Sabo.
Etiketler: Beşiktaş Çaykur Rizespor Süper Lig
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