Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Çaykur Rizespor, 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...