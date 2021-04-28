Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 15:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Beşiktaş Rize deplasmanında
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 38. haftasında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Çaykur Rizespor, 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.
Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Beşiktaş Çaykur Rizespor Süper Lig
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