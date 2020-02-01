Sezon başında teknik direktörlük görevi için anlaştığı Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve hafta içinde Sergen Yalçın ile anlaşan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

29. dakikada Burak Yılmaz Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

36. dakikada Çaykur Rizespor'da Skoda skoru dengeleyen golü kaydetti. 1-1

Ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi ve 24 puanla 11. sırada yer alıyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilir, mücadelenin detaylı canlı anlatımını ise Maç Merkezinden takip edebilirsiniz.

Stat: Çaykur Didi

Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Kamil Çetin

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Atiba, Ljajiç, N’Koudou, Burak.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda.