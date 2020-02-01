Beşiktaş Rize deplasmanında
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Sezon başında teknik direktörlük görevi için anlaştığı Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve hafta içinde Sergen Yalçın ile anlaşan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
29. dakikada Burak Yılmaz Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
36. dakikada Çaykur Rizespor'da Skoda skoru dengeleyen golü kaydetti. 1-1
Ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi ve 24 puanla 11. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilir, mücadelenin detaylı canlı anlatımını ise Maç Merkezinden takip edebilirsiniz.
Stat: Çaykur Didi
Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Kamil Çetin
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Atiba, Ljajiç, N’Koudou, Burak.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda.