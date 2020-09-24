Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş Rio Ave'yi ağırlayacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk edecek.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Koronavirüs nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayan ekip, play-off turuna yükselecek.
Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla evinde karşılaşacak.
Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig’in ilk iki haftasında görev yapamamıştı.
Son testi negatif çıkan deneyimli çalıştırıcı, karantina sürecini tamamlamadığı için Rio Ave maçında da takımının başında olamayacak.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn
Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven
Rio Ave: Kieszek, Reis, Santos, Borevkovic, Ivo Pinto, Filipe Augusto, Tarantini, Mane, Piazon, Geraldes, Moreira
Etiketler: UEFA rio ave Beşiktaş Avrupa LİgiSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 18:47
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