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Spor
TRT HABER / AA 20.08.2023 21:35

Beşiktaş Pendikspor karşısında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor'u ağırlıyor.

Beşiktaş Pendikspor karşısında
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş Park'ta saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

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Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Pendikspor karşısında

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Nuno, Rassoul, Welinton, Serkan Asan, İbrahim Akdağ, Gökcan Kaya, Vukovic, Halil Akbunar, Diaby, Eze.

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Beşiktaş Pendikspor Süper Lig
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