Beşiktaş Pendikspor karşısında

Beşiktaş Park'ta saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Nuno, Rassoul, Welinton, Serkan Asan, İbrahim Akdağ, Gökcan Kaya, Vukovic, Halil Akbunar, Diaby, Eze.