Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Beşiktaş olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı
[Fotoğraf: İHA]
Beşiktaş Kulübü'nde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.
Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.
Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.
Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.
Etiketler: Beşiktaş
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