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Spor
TRT HABER / AA 17.08.2023 20:35

Beşiktaş Neftçi Bakü'yü ağırlıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü ağırlıyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Beşiktaş Stadı'nda saat 21.00'de başlayan müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetiyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek.

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Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

25. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Semih Kılıçsoy'un ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Muleka'nın ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Brkic topu kornere çeldi.

GOL - 36. dakikada Neftçi öne geçti. Olanare'nin pasında topla buluşan Makhmudov'un ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

45. dakikada konuk takımın Saief ile soldan kullandığı kornerde Matias'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert gole izin vermedi.

Neftçi, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Witschnigg, Sara Telek (Avusturya)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş, Onana, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Rebic, Muleka.

Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Saief, Jaber, Makhmudov, Ozobic, Shinyashiki, Lebon, Olanare.

Gol: Dk. 36 Makhmudov (Neftçi)

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