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Spor
TRT HABER / AA 17.08.2023 20:35

Beşiktaş Neftçi Bakü'yü ağırlayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk edecek. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş Neftçi Bakü'yü ağırlayacak

Beşiktaş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek.

Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Witschnigg, Sara Telek (Avusturya)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş, Onana, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Rebic, Muleka.

Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Saief, Jaber, Makhmudov, Ozobic, Shinyashiki, Lebon, Olanare.

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