Beşiktaş Neftçi Bakü'yü ağırlayacak

Beşiktaş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak.
Siyah-beyazlı ekip galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek.
Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.
Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Witschnigg, Sara Telek (Avusturya)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş, Onana, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Rebic, Muleka.
Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Saief, Jaber, Makhmudov, Ozobic, Shinyashiki, Lebon, Olanare.