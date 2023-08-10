Beşiktaş Neftçi Bakü deplasmanında 2-0 önde

Beşiktaş ile Neftçi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.

İlk yarının önemli anları

Gol 14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayı üzerindeki pasında şık bir dönüşle topu önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

Gol 23. dakikada siyah-beyazlılar skoru 2-0 yaptı. Salih Uçan'ın ceza sahası içindeki pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gedson Fernandes'in yerden sert ortasında, Muleka altıpas içinde topu filelerle buluşturdu: 0-2.

30. dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın vuruşunda, kalecinin teması sonrası top kornere çıktı.

40. dakikada Saief'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İlk 11'ler

Neftçi Bakü: Brkic, Zulfugarli, Matias, Tomas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Salef, Bava Shinyashiki, Lebon

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Stat: Neftçi Arena

Hakemler: Lukas Fahndrich, Jonas Erni, Guillaume Maire (İsviçre)

Goller: Dk. 14 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 23 Muleka (Beşiktaş)