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Beşiktaş Mogaz finalde
[Fotoğraf: Beşiktaş Spor Kulübü]
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş Mogaz, Güneysuspor'u 32-26 yenerek finale yükseldi.
Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 17-15 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 32-26 kazandı.
Rakibine ilk maçta da 34-23 üstünlük kuran Beşiktaş Mogaz, adını finale yazdırdı.
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