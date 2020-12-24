Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş MKE Ankaragücü deplasmanında
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında bugün MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş; aynı hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'un mağlup olmasıyla zirveye biraz daha yaklaştı.
Süper Lig'deki 12 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, 22 puan topladı.
Ligdeki ilk 9 maçında galibiyet alamayan ve rakipleriyle 2 kez berabere kalarak 2 puan alabilen MKE Ankaragücü ise, son 3 maçta daha iyi performans gösterdi. Başkent ekibi, geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Beşiktaş Süper Lig MKE Ankaragücü
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