48 takımın yer aldığı kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katıldı.
Temsilcimiz Beşiktaş K Grubu'nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile eşleşti.
C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Trabzonspor, Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşti.
J Grubu'nda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir, Roma, Borussia M'gladbach ve Wolfsberger ile eşleşti.
Avrupa Ligi’nde grup maçları, 19 Eylül’de başlayıp 12 Aralık’ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea’nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 27 Mayıs 2020’de Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.
Kaynak: TRT Spor