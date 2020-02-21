Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yi yenen siyah-beyazlı takım, geçen hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligde 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayan Beşiktaş, bir maç eksiğiyle 8 puan önünde bulunan Trabzonspor’u yenerek zirve umutlarını gelecek haftalara taşımaya çalışacak.

Evinde Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yenilmedi

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda yenilmedi.

Bu 3 takımla yeni stadında 10 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlik aldı. Rakiplerine söz konusu maçlarda 20 gol atan Beşiktaş, kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta üçer kez konuk eden siyah-beyazlılar, birer galibiyet ve ikişer beraberlik aldı. Galatasaray ile evinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 3 defa üstünlük sağlarken, bir karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

Zorlu periyodun ikinci maçı

Beşiktaş, zorlu periyodun ikinci maçını Trabzonspor ile yapacak.

Geçen hafta zirvenin iddialı takımlarından Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmanın ardından gelecek hafta ligin bir başka iddialı ekibi Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Ligin 25. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde karşılaşacak Beşiktaş, sonraki hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Gökhan Gönül oynayabilecek

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten Gökhan Gönül, yarınki zorlu karşılaşmada görev alabilecek.

Tecrübeli oyuncu, cezası nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev alamamıştı.

6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta zorlu maç takvimi döneminde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Trabzonspor maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

Ljajic hasta Dorukhan sakat

Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic hastalığı nedeniyle tedavi altına alınırken, Dorukhan Toköz de bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Bu iki oyuncunun yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor'un büyük maçlarda bileği bükülmedi

Trabzonspor, bu sezon "üç büyük" rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.

Büyük maçlarda 377 gün önce son yenilgi

Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı sahadan 1 yıldır yenik ayrılmıyor.

En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat'ta İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, rakipleri karşısında son yenilgisini 377 gün önce aldı.

Deplasmandaki yenilgi 151 gün önce

Trabzonspor, dış saha yenilgisini ise 151 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında yaşadı.

23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı.

Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Kozu Sörloth

Trabzonspor'un gol bakımından güvencesi Alexander Sörloth olacak.

Ligde 17 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Norveçli oyuncu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında da gol atmayı başardı.

Galibiyet serisi 7'ye çıkacak

Trabzonspor, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılması halinde galibiyet serisi 7 maça çıkacak.

Bordo-mavililer, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından 15 sezon sonra en uzun serisini yakalayacak.

Obi Mikel cezalı

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi kart cezalısı Obi Mikel forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde, Nwakaeme, Hosseini, Campi, Pereira ve Guilherme kart sınırında bulunuyor.