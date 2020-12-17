Beşiktaş kupada Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlıyor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor.
Geçen sezonu ilk 3 içinde bitiren Beşiktaş, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak.
Kupanın 3. turunda İçel İdmanyurdu'nu evinde 3-1 yenen Tarsus İdman Yurdu, 4. turda ise İstanbulspor'a deplasmanda 1-0 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.
Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip penaltı atışları sonucunda belli olacak.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yasin Kol
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Dorukhan, Oğuzhan, Atakan, Larin, Güven Yalçın.
Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Onur, Şahin, Furkan, Asım, Abdussamed, İbrahim, Mertcan, Sefa Durmuş, Alperen, Suat Kaya.
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