Vodafone Park'ta saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi. Siyah beyazlı ekip Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazanmıştı.

2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Medipol Başakşehir ise kulüp tarihinde Türkiye Kupası'nı müzesine götüremedi.

Beşiktaş ve Başakşehir'in yarı final serüveni

Siyah beyazlılar Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu. Sergen Yalçın'ın öğrencileri sırasıyla Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0, İttifak Holding Konyaspor'u normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışları sonrasında 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Kupası'na Beşiktaş gibi 5. turda dahil olan Medipol Başakşehir Turgutluspor'u 7-0, Tuzlaspor'u 5-1, Fenerbahçe'yi normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı uzatma bölümünde attığı golle 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazandı.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Medipol Başakşehir: Mert, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay, Youssouf, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba