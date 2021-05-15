Sezonun en önemli karşılaşması Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da oynayacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin 39. haftası sonunda büyük bir avantaja sahip olan Beşiktaş, son 2 maçta yaşadığı yenilgilerle şampiyonluk şansını riske attı.

Atakaş Hatayspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyetle Fenerbahçe'nin 5 ve Galatasaray'ın 6 puan önünde olan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 ve evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak bu avantajını yitirdi.

Son 2 maçtaki yenilgilerle 81 puanda kalan Beşiktaş, Galatasaray'ın kendisiyle puanını eşitlemesine ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 2'ye inmesine engel olamadı.

Göztepe, ligde son hafta öncesinde 51 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ligde sadece 1 galibiyet aldığı son 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda galip gelemediği son 3 müsabakada Galatasaray'a 3-1 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilirken, Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Beşiktaş'a 2-1 yenmişti.

Kazanıp Galatasaray'ın maç sonucunu beklemek istiyor

Beşiktaş, şampiyonluk için Göztepe'yi yenip Galatasaray'ın Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın sonucunu beklemek istiyor.

Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, son hafta maçları sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek.

Ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle berabere kalırsa Galatasaray'ın berabere kalması veya yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Kritik mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...