Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Ligin 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş 50 puanla 7. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de kritik haftalar öncesi topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan Kasımpaşa 31. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Erkin'in yerden ortasında altıpas içinde arka direkteki Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
17. dakikada Thiam'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın karşı karşıya vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu zamanında çıkarak topu önledi.
GOL - 21. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Tirpan'ın ceza sahasına uzun pasında Thiam'ın kafayla indirdiği topu, altıpas gerisindeki Koita ağlarla buluşturdu: 1-1
28. dakikada Quaresma'nın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Kaleci Ersin'i geçen topu savunmadaki Ruiz uzaklaştırdı.
GOL - 29. dakikada lacivert-beyazlılar öne geçti. Beşiktaş yarı alanının ortasında aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın vuruşunda yakın direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
41. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazdaki Hutchinson'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun gelişine çok sert vurduğu meşin yuvarlağı yakın direk dibindeki kaleci Ramazan Köse güçlükle uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamladı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan, Asım Yusuf Öz, Mustafa Sönmez
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül (Dk. 37 Boateng), Roco, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Diaby, Boyd, Burak Yılmaz (Dk. 11 Güven Yalçın)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Fernandes, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita
Goller: Dk. 6 Boyd (Beşiktaş), Dk. 21 ve 29 Koita (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 33 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 40 Koita (Kasımpaşa)