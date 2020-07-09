Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş 50 puanla 7. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de kritik haftalar öncesi topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan Kasımpaşa 31. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Asım Yusuf Öz, Mustafa Sönmez

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boateng, Nkoudou, Lens, Burak Yılmaz.

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Meriah, Jorge Fernandes, Haderjonaj, Tirpan, Aytaç, Hjradinovic, Ndongala, Thiam, Koita.

4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi

Son haftalarda aldığı sonuçlarla istikrarsız bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, pandemi arası sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet serisi yakalayamadı.

Lige verilen aradan sonra oynadığı 4 maçta siyah-beyazlı ekip ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Sarı kart cezası sınırında 7 oyuncu

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında.

Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var.

Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olduğu için Kayserispor maçında görev yapamayan Tyler Boyd ise Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde mücadelede oynayabilecek.

Quaresma, Dolmabahçe'ye dönüyor

Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski ekibine rakip olacak.

Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak gidecek.

Kasımpaşa son 8 maçta kaybetmedi.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. Bu müsabakaların 6'sını kazanan ve 2'sinde berabere kalan lacivert-beyazlı ekip, hanesine 20 puan yazdırdı.

Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Zvonimir Sarlija ile kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.