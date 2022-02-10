Vodafone Park'taki saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona erdi. Çeyrek finale kalan son takım isei penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

Devre bitti koridor karıştı

ilk yarının bitmesiyle birlikte soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşadı.

Göztepe Kaptanı Halil Akbunar ve sarı-kırmızılı oyuncular koşarak soyunma odasına doğru giderken, koridorda Halil ile Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe arasında gerginlik yaşandı.

Bu iki isim sözlü tartışmaya girerken, araya girenler gerginliğin büyümesini engelledi. Yaşananların ardından Halil Akbunar, Hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada orta sahada Beşiktaşlı futbolcular pas yaparken araya girerek topu kapan Obinna’nın ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.

29. dakikada Moubandje’nin kendi sahasından attığı pasta sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar’ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Josef de Souza'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.