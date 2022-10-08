Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Beşiktaş Giresun deplasmanında
Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen Beşiktaş, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.
Bitexen Giresunspor ise 4 haftadır galip gelemiyor. Yeşil beyazlı ekip bu süreçte 2'şer mağlubiyet ve beraberlik yaşadı. Sezonun ilk 3 maçında 2 kez kazanan Bitexen Giresunspor'un 8 puanı var.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Beşiktaş Giresunspor Süper Lig
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