Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen Beşiktaş, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

Bitexen Giresunspor ise 4 haftadır galip gelemiyor. Yeşil beyazlı ekip bu süreçte 2'şer mağlubiyet ve beraberlik yaşadı. Sezonun ilk 3 maçında 2 kez kazanan Bitexen Giresunspor'un 8 puanı var.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...