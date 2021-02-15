Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe ile zorlu bir zirve yarışına giren siyah-beyazlı takım, 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 48 puan topladı.

Beşiktaş, son 3 deplasman maçında bir galibiyet ve 2 beraberlikle 3 puan topladı. Atakaş Hatayspor ile dış sahada 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki deplasman mücadelesinde ise Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalan başkent ekibi ise geçen haftayı bay geçmişti.

Bu arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Gençlerbirliği, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan (5 mağlubiyet, 1 beraberlik) kırmızı-siyahlılar, 20 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

Süper Lig'in 26. haftada Gençlerbirliği deplasmanda Yukatel Denizlispor ile kaşılaşacak. Beşiktaş ise haftayı bay geçecek, 27. haftada Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...